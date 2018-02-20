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В Москве камеры наблюдения зафиксировали появление призрачного фантома в “Стрелецких палатах”

В Москве камеры наблюдения зафиксировали появление призрачного фантома в “Стрелецких палатах”. Сотрудники музея жалуются на проделки незримого гостя, ломающего оборудование и выключающего свет.


В Москве камеры наблюдения зафиксировали появление призрачного фантома в “Стрелецких палатах”


Запись события была опубликована в сетях, показав момент, когда существо решило показаться на лестнице. Призрак не жалует “Спас нерукотворный” и постоянно пытается испортить лампу над картиной. Люди даже приглашали сюда священника, чтобы избавиться от незваного гостя, но все оказалось тщетным.



Экстрасенсы сообщили, что в этом месте есть портал в другой мир, откуда сущность выходит наружу. Сами палаты дьяка видели много различных событий за 400-летнюю историю, потому в них может поселиться привидение. Пока работники отказались от услуг ясновидящей, собираясь уладить все мирным путем, а также отметили, что фантом довольно симпатичный, хотя ведет себя, как дикарь.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:30
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