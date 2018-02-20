Ученые описали неизвестный вид древних акул с зубами из 20-ти элементов
Доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Александр Иванов рассказал об открытии нового вида акул, чьи зубы состояли из 20-ти элементов. Впервые необычные челюсти обнаружили археологи на территории Белоруссии в 70-х годах прошлого века.
Челюсти древних акул поместили в микроскопический томограф, определив наличие сложного строения зубов у морских животных. Подобной структуры челюстей археологи ранее нигде не встречали. Каждый зуб содержал 4 вершины, а всего их было насчитано около 20 единиц, пишет портал ТАСС.
Современные акулы обладают гораздо более простым строением челюстей, когда число зубных каналов у морских хищников постепенно по мере эволюции уменьшалось. Ученые, исследуя остаток небольшого зуба, найденного внутри акульей челюсти, определили, что древние животные питались более мелкими костными рыбами.
Челюсти древних акул поместили в микроскопический томограф, определив наличие сложного строения зубов у морских животных. Подобной структуры челюстей археологи ранее нигде не встречали. Каждый зуб содержал 4 вершины, а всего их было насчитано около 20 единиц, пишет портал ТАСС.
Современные акулы обладают гораздо более простым строением челюстей, когда число зубных каналов у морских хищников постепенно по мере эволюции уменьшалось. Ученые, исследуя остаток небольшого зуба, найденного внутри акульей челюсти, определили, что древние животные питались более мелкими костными рыбами.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:55