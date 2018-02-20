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Каждый девятый житель России ищет работу через мобильные приложения

Специалистами сайта Зарплата.ру было проведено исследование, которое показало, что около 90% из опрашиваемых граждан России используют мобильные приложения регулярно. Причем 71% используют смартфоны на Android, 17% - Ios и 8% вообще не пользуются телефонами.

Также, результаты исследования показали, что почти половина россиян пользуются мобильными приложениями, только когда не имеют доступа к стандартной версии. А 25% использую мобильную версию ради дополнительных функций.
Каждый девятый житель России ищет работу через мобильные приложения

84% опрошенных пользовались стандартной версией сайта Зарплата.ру для поиска работы, а 29% - мобильной версией, следовательно, каждый девятый житель России ищет работу используя смартфон. Увеличение интереса к использованию мобильных версий сайта обосновано более точной геолокацией, расширенными возможностями сохранения контента и многими другими полезными функциями.
Технологии
Добавил: Oleneva Вчера, 21:00
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