Каждый девятый житель России ищет работу через мобильные приложения

Также, результаты исследования показали, что почти половина россиян пользуются мобильными приложениями, только когда не имеют доступа к стандартной версии. А 25% использую мобильную версию ради дополнительных функций.84% опрошенных пользовались стандартной версией сайта Зарплата.ру для поиска работы, а 29% - мобильной версией, следовательно, каждый девятый житель России ищет работу используя смартфон. Увеличение интереса к использованию мобильных версий сайта обосновано более точной геолокацией, расширенными возможностями сохранения контента и многими другими полезными функциями.