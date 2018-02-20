Компактный кроссовер Haval H2 вновь набирает популярность

На китайском рынке кроссовер Haval H2 продаётся в двух модификациях Red Label и Blue Label. Версия Red Label получила солидный дизайн и внушительный список дополнительного оборудования, а Blue Label ориентирована на молодёжную аудиторию. Также в линейку производителя входит спортивная модификация Haval H2s, получившая оригинальную отделку салона и дополнительный обвес.Рестайлинговая версия кроссовера Haval H2 под капотом имеет турбомотор объёмом 1,5 литра производительностью 150 лошадиных сил, работает он на пару с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Расход топлива автомобиля на 100 километров составляет 6,6 литра.Стоит отметить, что дорестайлинговая версия Haval H2 доступна на российском рынке в шести модификациях по цене от 1 079 900 до 1 249 900 рублей.