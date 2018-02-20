АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Древняя цивилизация мудрецов и ее изобретения до сих пор остаются загадкой для ученых
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018

Компактный кроссовер Haval H2 вновь набирает популярность

Рестайлинговый компактный кроссовер Haval H2 пользуется хорошим спросом на китайском рынке. По итогам 2017 года в Китае было реализовано 214 700 автомобилей Haval H2.

Компактный кроссовер Haval H2 вновь набирает популярность


На китайском рынке кроссовер Haval H2 продаётся в двух модификациях Red Label и Blue Label. Версия Red Label получила солидный дизайн и внушительный список дополнительного оборудования, а Blue Label ориентирована на молодёжную аудиторию. Также в линейку производителя входит спортивная модификация Haval H2s, получившая оригинальную отделку салона и дополнительный обвес.

Рестайлинговая версия кроссовера Haval H2 под капотом имеет турбомотор объёмом 1,5 литра производительностью 150 лошадиных сил, работает он на пару с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Расход топлива автомобиля на 100 километров составляет 6,6 литра.

Стоит отметить, что дорестайлинговая версия Haval H2 доступна на российском рынке в шести модификациях по цене от 1 079 900 до 1 249 900 рублей.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Третьяковскую галерею объединят со зданием ЦДХ в
Алексей Серебряков назвал главные претензии к
В Екатеринбурге живодер после убийства собак
Составили расписание главных презентаций MWC 2018
Ученые: Постоянное вздутие живота свидетельствует
Эксперты обнаружили, что в больших городах люди
Эксперты представили в высоком разрешении
Российские физики собираются защитить Землю от
Чехлы для Nokia 9 от Tudia подтвердили наличие
Ученые нашли новые мишени противомалярийного
Кристофер Нолан не претендует на место режиссера
SsangYong показал изображения нового концепта
Индия успешно испытала баллистическую ракету
Ученые разработали лазер для безопасной
Саммит G20 2019 года пройдет в Осаке
Первый двигатель для ракеты «Союз-5» будет готов
Появилось первое изображение новой версии Kia
В подводных пещерах на полуострове Юкатан найдены
Компания Archos анонсировала выпуск первого
Социальные сети не мешают учебе школьников –
В Прикамье дети катались с горки вместе с
Новый суперкар Ferrari рассекретили перед
На Первом канале сообщили о том, что Екатерина
Эксперты поделились, как вулканический пепел
Ученые: Суша покрылась растениями намного раньше,
«Бездомный полк» в День сил спецопераций вместе
Продукты для космонавтов на МКС будут упаковывать
Ученые: Разгадана технология строительства
Ольга Бузова покоряет своим творчеством Воронеж
В Москве во время ремонта квартиры был обнаружен
Просмотреть все новости