Японские представители компании спортивного белья заставили мужчин бегать с ежами в бюстгальтерах
Японские представители компании спортивного белья решили показать важность правильного выбора форм и размеров для потребителей. Они заставили мужчин бегать с ежами в бюстгальтерах, сравнив женскую грудь с маленькими представителями фауны.
Создатели новой рекламы помещали их в этот элемент одежды, после чего представители сильного пола кроме такой нагрузки прыгали и играли в спортивные игры. Первый размер был показан на примере какаду, второй аналог достался морской свинке, а последний был связан с колючим животным.
Во время необычных тренировок можно было заметить все недостатки продукции, создающие потом проблемы реальным спортсменкам. Все особи двигались и раскачивались в чашечках, чего не должно быть при выборе правильного размера.
Создатели новой рекламы помещали их в этот элемент одежды, после чего представители сильного пола кроме такой нагрузки прыгали и играли в спортивные игры. Первый размер был показан на примере какаду, второй аналог достался морской свинке, а последний был связан с колючим животным.
Во время необычных тренировок можно было заметить все недостатки продукции, создающие потом проблемы реальным спортсменкам. Все особи двигались и раскачивались в чашечках, чего не должно быть при выборе правильного размера.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:10