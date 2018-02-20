Ученые нашли возможность производства первого в мире двухмерного полупроводника из сверхатомов

Процесс научной работы в этом направлении был организован группой физиков из Франции, Италии и США. Специалисты успешно создали первый двухмерный полупроводник, единственный на планете состоящий из сверхатомов. Данные структуры представляют из себя соединения атомов, в свойствах которых заложены возможности нескольких атомов. Основным сложным моментом, при придании им двухмерности, было препятствие, в виде отсутствия между сверхатомами ковалентной связи. Свои эксперименты ученые построили на свойствах халькогалогенида рения, который состоит из кластеров на основе искуственных решеток.Подобные кластеры могут взаимодействовать между собой на уровне ковалентных связей, но связь их, между организованными слоями, настолько тонкая, что листы материала могут отслаиваться. На этом принципе, эксперты создали сверхатомные хлопья, а в дальнейшем, это даст возможность разработать монослойные хлопья. Ученые уверены, что благодаря структуре сверхатомных полупроводников, появится возможность конструирования деталей уже с новыми и предварительно настраиваемыми свойствами.