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В Сочи задержали парня, нанявшего киллера для убийства родни

Молодой житель Сочи подозревается в том, что, задумав ради наследства избавиться от родителей и родной сестры, он нанял для этого киллера.
В Сочи задержали парня, нанявшего киллера для убийства родни


Мотивом для массового убийства для 22-летнего сочинца стало наследство. Убив своих родных, парень планировал стать единоличным владельцем квартиры и другого имущества. К счастью, своими преступными мыслями он поделился с другом. А вскоре об этом знали уже и правоохранители.

Через время отыскался и «исполнитель», роль которого исполнил один из полицейских. Кстати, он потребовал за расправу с родней заказчика 3 миллиона рублей.

Готовя киллера, заказчик сообщил ему все необходимые подробности, даже упомянул о собаке. Напоследок он передал «убийце» охотничий нож и средства конспирации.

После «убийства» перед заказчиком отчитались мнимыми доказательствами, после чего сочинец написал для исполнителя расписку. После этого заказчика преступления задержали правоохранители.

Сейчас молодой человек находится под стражей. Против него открыто уголовное производство.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 20:30
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