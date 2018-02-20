В Петербурге мужчина после покупки иномарки обнаружил в ней мертвого питона

Он был рад приобретению BMW, однако услышал ужасный запах в салоне. Сначала человек пытался избавиться от него с помощью ароматизаторов, но потом был вынужден обратиться за помощью к сотрудникам станции техобслуживания. Они нашли под сиденьем тело змеи, оставленной бывшими владельцами.Причиной гибели стал голод, потому что особь была заперта в машине 3 недели и умерла в страшных мучениях. Люди были возмущены такими поступками хозяев, которые в Швейцарии могли попасть в тюрьму за свое преступление перед представителями фауны. Автор поста не верит в плохие приметы и будет пользоваться транспортом.