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Кайли Миноуг очень сожалеет, что никогда не сможет иметь детей

Кайли Миноуг безумно больно от мысли, что она никогда не сможет иметь детей.

Кайли Миноуг очень сожалеет, что никогда не сможет иметь детей


Прошел уже год после расставания Кайли Миноуг с бывшим возлюбленным Джошуа Сассем, который был младше ее практически на 20 лет. Исполнительница узнала об изменах своего мужчины с молоденькой киноактрисой Мартой Миланс и выставила его за дверь.

Длительное время артистка не признавалась общественности о проблемах в их отношениях, а просто заявляла, что у нее нет желания выходить замуж. Она однажды сказала, что лучше будет веселиться на свадьбах своих друзей.

Недавно Кайли дала откровенное интервью публикации The Sunday Times, где поведала, как она тяжело переживала случившееся. У знаменитости был нервный срыв, она много плакала,появились проблемы со здоровьем и просто ничего не хотелось.

Чтобы облегчить свои страдания и отвлечься знаменитость решила отправиться в Таиланд. Там она осознала, что эти отношения были неправильными и ее душевное состояние немного улучшилось.

Но есть то, о чем Кайли будет сожалеть всю жизнь, ведь она никогда не сможет испытать счастье материнства. В 2005 году у Миноуг выявили рак груди. Во время лечения артистка перенесла частичную мастэктомию.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:16
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