В Женеве представят компактный кроссовер Lexus UX
На Женевском автосалоне автоконцерн Lexus представит свой новый компактный кроссовер UX. Новый автомобиль станет самым доступным в модельном ряду производителя.
Накануне в сеть выложили тизеры с изображением компактного кроссовера Lexus UX. По предварительным данным новый автомобиль будет построен на одной платформе с Toyota C-HR.
В качестве силовой установки Lexus UX выступит гибридный агрегат, который состоит из двигателя внутреннего сгорания объёмом 2,0 литра и двух электрических моторов. Общая производительность гибридной силовой установки составляет 178 лошадиных сил, её работа осуществляется на пару с вариатором CVT.
Компактный кроссовер Lexus UX также будет доступен с бензиновым двигателем производительностью 170 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется передним приводом или полноприводной системой.
На рынке Lexus UX составит конкуренцию таким моделям, как Mercedes-Benz GLA и Infiniti QX30.
Накануне в сеть выложили тизеры с изображением компактного кроссовера Lexus UX. По предварительным данным новый автомобиль будет построен на одной платформе с Toyota C-HR.
В качестве силовой установки Lexus UX выступит гибридный агрегат, который состоит из двигателя внутреннего сгорания объёмом 2,0 литра и двух электрических моторов. Общая производительность гибридной силовой установки составляет 178 лошадиных сил, её работа осуществляется на пару с вариатором CVT.
Компактный кроссовер Lexus UX также будет доступен с бензиновым двигателем производительностью 170 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется передним приводом или полноприводной системой.
На рынке Lexus UX составит конкуренцию таким моделям, как Mercedes-Benz GLA и Infiniti QX30.
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Добавил: Алина Вчера, 20:00