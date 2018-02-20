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В Женеве представят компактный кроссовер Lexus UX

На Женевском автосалоне автоконцерн Lexus представит свой новый компактный кроссовер UX. Новый автомобиль станет самым доступным в модельном ряду производителя.

В Женеве представят компактный кроссовер Lexus UX


Накануне в сеть выложили тизеры с изображением компактного кроссовера Lexus UX. По предварительным данным новый автомобиль будет построен на одной платформе с Toyota C-HR.

В качестве силовой установки Lexus UX выступит гибридный агрегат, который состоит из двигателя внутреннего сгорания объёмом 2,0 литра и двух электрических моторов. Общая производительность гибридной силовой установки составляет 178 лошадиных сил, её работа осуществляется на пару с вариатором CVT.

Компактный кроссовер Lexus UX также будет доступен с бензиновым двигателем производительностью 170 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется передним приводом или полноприводной системой.

На рынке Lexus UX составит конкуренцию таким моделям, как Mercedes-Benz GLA и Infiniti QX30.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:00
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