В Женеве представят компактный кроссовер Lexus UX

Накануне в сеть выложили тизеры с изображением компактного кроссовера Lexus UX. По предварительным данным новый автомобиль будет построен на одной платформе с Toyota C-HR.В качестве силовой установки Lexus UX выступит гибридный агрегат, который состоит из двигателя внутреннего сгорания объёмом 2,0 литра и двух электрических моторов. Общая производительность гибридной силовой установки составляет 178 лошадиных сил, её работа осуществляется на пару с вариатором CVT.Компактный кроссовер Lexus UX также будет доступен с бензиновым двигателем производительностью 170 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется передним приводом или полноприводной системой.На рынке Lexus UX составит конкуренцию таким моделям, как Mercedes-Benz GLA и Infiniti QX30.