Продукты с витамином E и B помогают повысить качество секса – Диетологи

Первый микроэлемент увеличивает уровень тестостерона, а также помогает мужчинам быть выносливыми во время интимных отношений, доставляя удовольствие партнеру и себе. Также физические занятия перед утехами действуют на организм аналогичным образом.Продукты с полифенолами, куда относятся ягоды и вино, тоже помогают в данном вопросе. Благодаря витамину B нормализуется деятельность нервной системы, а цинк позволяет усилить влечение к партнеру.