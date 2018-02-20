Продукты с витамином E и B помогают повысить качество секса – Диетологи
Американские диетологи выяснили, что 50% людей со временем теряют интерес к сексу из-за стрессов и гормональных изменений. Продукты с витамином E и B помогают повысить его качество и избавиться от проблемы.
Первый микроэлемент увеличивает уровень тестостерона, а также помогает мужчинам быть выносливыми во время интимных отношений, доставляя удовольствие партнеру и себе. Также физические занятия перед утехами действуют на организм аналогичным образом.
Продукты с полифенолами, куда относятся ягоды и вино, тоже помогают в данном вопросе. Благодаря витамину B нормализуется деятельность нервной системы, а цинк позволяет усилить влечение к партнеру.
Первый микроэлемент увеличивает уровень тестостерона, а также помогает мужчинам быть выносливыми во время интимных отношений, доставляя удовольствие партнеру и себе. Также физические занятия перед утехами действуют на организм аналогичным образом.
Продукты с полифенолами, куда относятся ягоды и вино, тоже помогают в данном вопросе. Благодаря витамину B нормализуется деятельность нервной системы, а цинк позволяет усилить влечение к партнеру.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:30