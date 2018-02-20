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Астрофизики открыли старейшую сверхновую

Ученые, исследовавшие темную материю в Университете Саутгемптона, открыли старейшую сверхновую звезду, чей возраст достигает 10,5 млрд лет, пишет портал журнала Express.

Астрофизики открыли старейшую сверхновую


Колоссальный по своей силе взрыв произошел всего через 3,3 млрд лет после Большого взрыва. Свет взорвавшейся сверхновой достиг Земли спустя 10,5 млрд лет. При этом катаклизм звезды DES16C2nm стал наиболее ярким из всех официально зафиксированных. Свечение данного космического тела примерно в 100 раз ярче аналогичных вселенских событий, отмечают астрофизики.

Вспышку сопровождали гигантские температуры и колоссальные выбросы металла. Во Вселенной взрывы сверхновых звезд происходят каждую секунду, однако внутри Млечного Пути такие события удается рассмотреть раз в 50 лет. Впервые отблеск гибели DES16C2nm был замечен в 2016 году. Впоследствии расчеты астрофизиков подтвердили крупнейшие обсерватории мира.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 19:50
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