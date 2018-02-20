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Владимир Пресняков продемонстрировал вокальные данные своего младшего наследника

Владимир Пресняков показал пользователям вокальные способности своего младшего ребенка.

Владимир Пресняков продемонстрировал вокальные данные своего младшего наследника


На своей личной страничке в интернете Владимир Пресняков разместил очень милый видеоролик, в котором заснят его младший наследник Артемий. Певец продемонстрировал исполнение композиции «Острова» его сыном.

За очень короткое время видео просмотрело больше 15 тысяч пользователей. Поклонники осыпали ребенка многочисленными комментариями. Они обратили внимание, что малыш уже может брать верхние ноты, как его знаменитый отец.

Другие фанаты подчеркнули, что у Артемия очень заразительный смех и решили, что с чувством юмора ему будет легче следовать в его будущей жизни. Все единогласно сошлись во мнении, что малыш славный и очень милый.

Стоит напомнить, что недавно вся семья отдыхала на австралийском горнолыжном курорте. С отдыха Пресняков с удовольствием делился видео, на котором их практически двухлетний сынок достаточно уверенно может кататься на лыжах.

Ребенок у знаменитостей долгожданный. Длительное время Пресняков и Подольская не могли родить малыша, но они не теряли надежды и верили в чудо. В конце концов, после десяти лет отношений у исполнителей появился на свет сын.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:56
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