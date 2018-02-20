Синди Кроуфорд представила семь секретов своей красоты

Кроуфорд с молодого возраста бережно относилась к своей коже. Для увлажнения её, Синди утром и вечером пользуется кремами с антиоксидантами. Также модель избегает прямых лучей солнца. Несколько раз в неделю знаменитость умывается молоком. Чтобы кожа рук, лица и декольте оставалась упругой, Синди регулярно делает коллагеновые уколы, а также проходит процедуры микродермабразии.По мнению звезды, чем меньше косметики, тем лучше для кожи. У Кроуфорд макияж занимает около сорока секунд, при этом подкрашивает она только губы и ресницы. Волосам модель также уделяет много внимания – расчесывает их много раз на день, 10 минут делает массаж. Также Синди настоятельно рекомендует не выщипывать брови, так как впоследствии восстановить их практически нереально.