Модель Анастасия Квитко затмила своими крупными ягодицами Ким Кардашьян

Девушка решила позировать перед камерами во время прогулки, надев фиолетовые облегающие лосины, чтобы подчеркнуть свое достоинство. Образ было дополнен бейсболкой, закрывающей лицо модели, после чего восхищенные поклонники написали много лестных комментариев в ее адрес.Многие пользователи сетей устроили дискуссию по поводу естественных форм Анастасии Квитко. Некоторые лица уверены, что ей пришлось прибегнуть к услугам хирурга, чтобы увеличить размер данной части тела, но сама знаменитость не ответила на их сообщения.