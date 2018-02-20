Муж Ксении Бородиной рос на песнях Александра Розенбаума

На очередном снимке Курбан оказался запечатлен рядом с известным бардом Александром Розенбаумом и сообщил, что «не раз опирался на его песни». Омаров рассказал, что впервые «услышал песни Александра Яковлевича 8-ми летним пацаном».Фолловеры были рады видеть знаменитость и выказали свои впечатления от творчества Розенбаума и назвали его «вечно молодым», «врачом, лечащим души», а его песни заставляющими «волноваться, переживать и думать».Не обошлось и без хейтеров, заметивших «вылезший глаз» Курбана Омарова и неухоженные усы Розенбаума, которые он, по мнению пользователя, вместе едой кушает.