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Муж Ксении Бородиной рос на песнях Александра Розенбаума

Супруг ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров продолжает привлекать внимание подписчиков интересными публикациями.

На очередном снимке Курбан оказался запечатлен рядом с известным бардом Александром Розенбаумом и сообщил, что «не раз опирался на его песни». Омаров рассказал, что впервые «услышал песни Александра Яковлевича 8-ми летним пацаном».

Муж Ксении Бородиной рос на песнях Александра Розенбаума

Фолловеры были рады видеть знаменитость и выказали свои впечатления от творчества Розенбаума и назвали его «вечно молодым», «врачом, лечащим души», а его песни заставляющими «волноваться, переживать и думать».

Не обошлось и без хейтеров, заметивших «вылезший глаз» Курбана Омарова и неухоженные усы Розенбаума, которые он, по мнению пользователя, вместе едой кушает.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:45
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