Кэти Прайс показала в Instagram голое фото после автозагара
Британская телеведущая и фотомодель Кэти Прайс, в своём микроблоге Instagram обнародовала снимок, на котором предстала в обнажённом виде после использования автозагара. Фанаты посчитали, что звезда просто покрыла своё тело грязью.
Кэти Прайс в рамках Instagram выложила новую публикацию, на которой предстала в обнажённом виде. Под данным фото известная британская модель написала, что прошлой ночью попробовала новый автозагар.
Знаменитость добавила, что сейчас собирается пойти в душ, чтобы попытаться всё это смыть. Фотография знаменитости в течение суток сумела собрать около 19 тысяч отметок «Мне нравится» и около 2 тысяч комментариев, имеющих достаточно негативный оттенок.
Кэти Прайс в рамках Instagram выложила новую публикацию, на которой предстала в обнажённом виде. Под данным фото известная британская модель написала, что прошлой ночью попробовала новый автозагар.
Знаменитость добавила, что сейчас собирается пойти в душ, чтобы попытаться всё это смыть. Фотография знаменитости в течение суток сумела собрать около 19 тысяч отметок «Мне нравится» и около 2 тысяч комментариев, имеющих достаточно негативный оттенок.