Кэти Прайс показала в Instagram голое фото после автозагара

Кэти Прайс в рамках Instagram выложила новую публикацию, на которой предстала в обнажённом виде. Под данным фото известная британская модель написала, что прошлой ночью попробовала новый автозагар.Знаменитость добавила, что сейчас собирается пойти в душ, чтобы попытаться всё это смыть. Фотография знаменитости в течение суток сумела собрать около 19 тысяч отметок «Мне нравится» и около 2 тысяч комментариев, имеющих достаточно негативный оттенок.