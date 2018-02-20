АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Древняя цивилизация мудрецов и ее изобретения до сих пор остаются загадкой для ученых
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018

Тизер седана Quoris нового поколения опубликовала компания KIA

Первые официальные изображения седана Kia K900 второго поколения выложили в сеть. Стоит отметить, что автомобиль Kia K900 на российском рынке больше известен под названием Kia Quoris.

Тизер седана Quoris нового поколения опубликовала компания KIA


Kia Quoris нового поколения будет представлен на автосалоне в Нью-Йорке в марте текущего года. Корейские производители о новинке практически ничего не сообщают, однако на обнародованных тизерах видно, что новый автомобиль стал более массивным, чем предыдущая генерация.

Актуальная версия Kia Quoris на российском рынке доступна с двигателем V8 объёмом 5.0 литров мощностью 424 лошадиных сил, а также с агрегатом V6 ёмкостью 3.8 литра. Стоимость седана в России варьируется от 2,6 до 3,8 миллиона рублей.

Представители компании Kia сообщили, что Quoris второго поколения появится в продаже в текущем году, предположительно во втором квартале. Автомобиль будет реализовываться на рынках Кореи, США и России.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Третьяковскую галерею объединят со зданием ЦДХ в
Алексей Серебряков назвал главные претензии к
В Екатеринбурге живодер после убийства собак
Составили расписание главных презентаций MWC 2018
Ученые: Постоянное вздутие живота свидетельствует
Эксперты обнаружили, что в больших городах люди
Эксперты представили в высоком разрешении
Российские физики собираются защитить Землю от
Чехлы для Nokia 9 от Tudia подтвердили наличие
Ученые нашли новые мишени противомалярийного
Кристофер Нолан не претендует на место режиссера
SsangYong показал изображения нового концепта
Индия успешно испытала баллистическую ракету
Ученые разработали лазер для безопасной
Саммит G20 2019 года пройдет в Осаке
Первый двигатель для ракеты «Союз-5» будет готов
Появилось первое изображение новой версии Kia
В подводных пещерах на полуострове Юкатан найдены
Компания Archos анонсировала выпуск первого
Социальные сети не мешают учебе школьников –
В Прикамье дети катались с горки вместе с
Новый суперкар Ferrari рассекретили перед
На Первом канале сообщили о том, что Екатерина
Эксперты поделились, как вулканический пепел
Ученые: Суша покрылась растениями намного раньше,
«Бездомный полк» в День сил спецопераций вместе
Продукты для космонавтов на МКС будут упаковывать
Ученые: Разгадана технология строительства
Ольга Бузова покоряет своим творчеством Воронеж
В Москве во время ремонта квартиры был обнаружен
Просмотреть все новости