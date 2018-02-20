Тизер седана Quoris нового поколения опубликовала компания KIA

Kia Quoris нового поколения будет представлен на автосалоне в Нью-Йорке в марте текущего года. Корейские производители о новинке практически ничего не сообщают, однако на обнародованных тизерах видно, что новый автомобиль стал более массивным, чем предыдущая генерация.Актуальная версия Kia Quoris на российском рынке доступна с двигателем V8 объёмом 5.0 литров мощностью 424 лошадиных сил, а также с агрегатом V6 ёмкостью 3.8 литра. Стоимость седана в России варьируется от 2,6 до 3,8 миллиона рублей.Представители компании Kia сообщили, что Quoris второго поколения появится в продаже в текущем году, предположительно во втором квартале. Автомобиль будет реализовываться на рынках Кореи, США и России.