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Гигантский шторм Большое красное пятно Юпитера исчезнет через 20 лет, сообщают планетологи

Юпитер не имеет больших ярких колец, таких как близлежащий Сатурн; вместо этого его самой знаковой особенностью является Большое Красное Пятно (GRS), громадная, закрученная буря, бушующая на планете начиная с 1600-х годов. Но этот самый узнаваемый ориентир не будет длиться вечно.

Гигантский шторм Большое красное пятно Юпитера исчезнет через 20 лет, сообщают планетологи


Планета Юпитер - абсолютно красивое космическое тело. С закрученными грозовыми облаками, разрастающимися по всей поверхности планеты, этот вечно турбулентный газовый гигант выглядит ужасно и чудесно с безопасного расстояния. Особенностью этого невероятного газового гиганта с причудливыми облаками является колоссальная буря, известная всему миру как Большое Красное Пятно



Большое красное пятно значительно сократилось за последние 150 лет, на протяжении которых ученые изучали его. Сначала его размеры превышали Землю в четыре раза, однако сегодня буря едва ли больше нашей планеты. Астрономы часто пытались определить, как долго она может продержаться до того, как полностью исчезнет.

Похоже, что в ближайшее время шторм умрет, и случится это скорее, чем предполагали исследователи. По словам Гленна Ортона, ученого и руководителя команды NASA по текущей миссии Juno, которая сказала: «Большое Красное Пятно через десять-двадцать лет станет Большим Красным Кругом, а после этого Большой Красной Памятью».

Штормы на Юпитере гораздо более волатильны, чем на Земле. Во-первых, Юпитер - гораздо большая планета, которая вращается невероятно быстро. День на Юпитере длится всего несколько земных часов.

Планета также имеет особенно густую, плотную атмосферу, простирающуюся далеко вниз на планету. Большое Красное Пятно настолько велико и долгожительствует, потому что оно находится в ловушке между двумя течениями в атмосфере, движущихся в разных направлениях, постоянно взбивая его. Когда шторм умрет, Юпитер потеряет свою особенность и станет просто огромной планетой в Солнечной системе.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 12:37
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