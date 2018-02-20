Наташа Королева отметила день рождения сына в откровенном наряде

Вчера, 19 февраля, сын Сергея Глушко и Наташи Королевой Архип отпраздновал свое 16-летие. Для того, чтобы устроить сыну семейное торжество певица вернулась из зарубежной поездки.На празднике молодого человека присутствовали его родные и близкие, а также друзья. На личной странице в Instagram у Наташи Королевой появилось фото, где она запечатлена вместе с сыном и родственниками. Стоит отметить, что женщины выбрали для праздника, который проходил во Флориде, наряды в красных тонах.Подписчики звезды вновь обрушились в адрес кумира с критикой, за то, что она выбрала для мероприятия слишком откровенный наряд, а также за полное отсутствие вкуса. Поклонники назвали костюм Королевой слишком экстравагантным. Вообще, пользователи Сети заметили, что артистка в последнее время выбирает слишком вызывающие образы.