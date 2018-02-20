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Марина Александрова сообщила, что собирается увеличить свои жилищные условия

Марина Александрова сообщила пользователям, что им очень тесно в квартире, поэтому они задумываются об увеличении жилплощади.

Марина Александрова сообщила, что собирается увеличить свои жилищные условия


После того как у пары появился на свет второй ребенок, супруги решили увеличить свои жилищные условия. Марина Александрова написала, что их 200 квадратных метров для их семейки уже очень мало. Ведь в квартире проживает Марина с супругом, двое их детей и замечательная няня, которой необходимо отдельное пространство.

Еще их семью часто проведывают близкие с других городов. В последний раз у Александровой останавливался ее отец и тогда они окончательно решили, что квартиры им не хватает. Зимой семья переезжать не планирует, но с наступлением тепла начнут решать этот вопрос.

Еще Марина рассказала, что они с супругом любят сочинять традиции для деток. Например, для сына они решили, что будут отправляться в новую страну на его День рождения. Ведь оно будет летом и в это время все друзья разъезжаются в разных направлениях.

А дочкин праздник будут отмечать дома, поскольку он осенью и можно без проблем собрать товарищей. К каждому такому событию ее муж подготавливает специальный фильм, о самых важных и значимых моментах Андрея и Катюши за ушедший год.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:35
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