Ольга Бузова в Москве на спектакле собрала аншлаг

Знаменитость предлагает своим подписчикам в Instagram делиться впечатлениями, кто был на спектакле, а тем, кому не удалось попасть в февралеХейтеры тем временем требуют от Ольги опубликовать ролик не с аплодисментами, а хотя бы отрывок спектакля, в котором она задействована.Фолловеры, увидевшие юмористическую театральную постановку «Мужчина нарасхват», отмечают, то было очень «непринужденно, легко и комедийно».Нужно отметить, что творческий потенциал Ольги Бузовой оказался очень многогранен, она и программы ведет, и книги пишет, и песни поет, снимается в кино, играет в спектаклях и даже создает модели одежды.