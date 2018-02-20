Сын Тамары Гвердцители подарил на юбилей маме ювелирное изделие

Недавно в Кремле прошел концерт Тамары Гвердцители, посвященный 55-летию исполнительницы. Свой День рождения Тамара отметила в Тбилиси в кругу самых родных и близких друзей. Но на этот праздник не явился сын артистки, Александр.У парня в учебном заведении были экзамены, но подарок для мамы он приобрёл заранее. Певица рассказала, что в День ее рождения она находилась в Тбилиси, к ней пришли те люди, с которыми она знакома долгие годы. Они пели, веселились, в общем, посидели душевно и тепло.Все одарили ее многочисленными подарками, сын тоже не стал исключением и презентовал своей знаменитой мамочке ювелирное изделие – кольцо. Из-за экзаменов в университете Саша не посетил концерт мамы.На сцене Кремля Гвердцители появилась перед зрителями в прекрасных нарядах, а после артистка откровенно призналась, что в обычной жизни она любит удобные наряды, такие как футболка и джинсы.Еще Тамара поведала, что не сидит на изнурительных диетах. Ведь в ее родной Грузии готовят безумно вкусно, поэтому ограничивать себя в еде просто невозможно.