Ученые: Бег помогает улучшить человеческую память

Во время опытов на грызунах были замечены позитивные изменения, происходящие в данном участке головного мозга. Информация поступала сюда без нагрузки, когда процессы, связанные с синаптической передачей двух последующих нейронов, были активированы.Особи, бегающие в колесе, показали лучшие результаты, чем их пассивные собратья. Потом они меньше делали ошибок во время выполнения заданий и запоминали путь, когда находили выходы из лабиринта.