Ученые: Бег помогает улучшить человеческую память
Ученые после исследования выяснили, что бег помогает улучшить человеческую память. В результате такой нагрузки гиппокамп не подвергается сильному стрессу.
Во время опытов на грызунах были замечены позитивные изменения, происходящие в данном участке головного мозга. Информация поступала сюда без нагрузки, когда процессы, связанные с синаптической передачей двух последующих нейронов, были активированы.
Особи, бегающие в колесе, показали лучшие результаты, чем их пассивные собратья. Потом они меньше делали ошибок во время выполнения заданий и запоминали путь, когда находили выходы из лабиринта.
Во время опытов на грызунах были замечены позитивные изменения, происходящие в данном участке головного мозга. Информация поступала сюда без нагрузки, когда процессы, связанные с синаптической передачей двух последующих нейронов, были активированы.
Особи, бегающие в колесе, показали лучшие результаты, чем их пассивные собратья. Потом они меньше делали ошибок во время выполнения заданий и запоминали путь, когда находили выходы из лабиринта.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00