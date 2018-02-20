Повышенный уровень кальция в организме вызывает болезнь Паркинсона – Ученые

Он негативно воздействует на работу головного мозга. Чрезмерное количество становится причиной возникновения токсических кластеров, являющихся первыми показателями возникшего недуга. После этого клетки органа начинают постепенно отмирать.Исследование позволило специалистам выяснить причину образования недуга, от которого страдают многие жители планеты. Чтобы не допустить развития патологии стоит проходить медицинские осмотры, что особо касается лиц после 30 лет.