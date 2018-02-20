АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Древняя цивилизация мудрецов и ее изобретения до сих пор остаются загадкой для ученых
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

Китайцы построят современный дизель-электрический гиперкар для трека

Компанией Techrules опубликованы первые изображения трекового нового гиперкара Ren, который оснащен гибридным силовым агрегатом на 1305 лошадей, состоящим из дизельного, электрических моторов.

Китайцы построят современный дизель-электрический гиперкар для трека

Официальная презентация новой версии состоится в рамках женевского автосалона. Новинка будет гоночной версией дорожного гиперкара Ren, продемонстрированного в прошлом году. Отличить «заряженную» версию можно по единственному посадочному месту и наличию аэродинамического обвеса кузова. Самая мощная версия Techrules Ren оснащается шестью электродвигателями – четырьмя сзади и двумя спереди. Отдача электроустановок в сумме составляет 1305 лошадок. Дизельный агрегат выполняет роль генератора, служит для повышения запаса хода.


Модель до первой сотне может разгоняться за 3 с. Максимальная скорость ограничена 330 км/ч. На полном заряде аккумулятора, с полным баком на 80 литров, запас хода составляет не меньше 1 170 километров.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Особые гены помогают летучим мышам-вампирам
Китайцы построят современный дизель-электрический
Анастасия Макеева разместила в Instagram
Эксперты назвали самые странные смартфоны
Компания AGM представила прочный смартфон AGM X3
«Вторая кожа» создана учеными для контроля за
Стала известна реакция Брэда Питта на развод
Эксперты рассказали об отключении рекламы в Viber
Максим Аверин рассказал о своей настоящей супруге
Вторая допинг-проба Крушельницкого на мельдоний
Вдова Евстигнеева обнародовала интимные снимки с
Сильвестр Сталлоне после своего “воскрешения”
В Ростове кошка сфинкс родила мутанта с глазами
Правительство отказалось от вступления
Российские танцевальные пары в фигурном катании
На МКС астронавт пытался закрыть рукой НЛО во
В Сети появились ключевые характеристики
Британские ученые смогли ускорить зарядку
В Карпинске женщина после покупки детской смеси
Ученые: Бег помогает улучшить человеческую память
Дженнифер Лоуренс появилась на премьере фильма о
Больной раком ведущий погоды Александр Беляев
Повышенный уровень кальция в организме вызывает
Профессия такая: почему добровольцы из ЧВК
Австралийский бутик отказался принять назад
В Зауралье мужчина инсценировал свою смерть и
Депардье получит гражданство "великолепного"
Елена Захарова спустя два месяца после родов
Ученые описали неизвестный вид древних акул с
Рената Литвинова с наследницей Ульяной
Просмотреть все новости