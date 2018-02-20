Китайцы построят современный дизель-электрический гиперкар для трека
Компанией Techrules опубликованы первые изображения трекового нового гиперкара Ren, который оснащен гибридным силовым агрегатом на 1305 лошадей, состоящим из дизельного, электрических моторов.
Официальная презентация новой версии состоится в рамках женевского автосалона. Новинка будет гоночной версией дорожного гиперкара Ren, продемонстрированного в прошлом году. Отличить «заряженную» версию можно по единственному посадочному месту и наличию аэродинамического обвеса кузова. Самая мощная версия Techrules Ren оснащается шестью электродвигателями – четырьмя сзади и двумя спереди. Отдача электроустановок в сумме составляет 1305 лошадок. Дизельный агрегат выполняет роль генератора, служит для повышения запаса хода.
Модель до первой сотне может разгоняться за 3 с. Максимальная скорость ограничена 330 км/ч. На полном заряде аккумулятора, с полным баком на 80 литров, запас хода составляет не меньше 1 170 километров.
Официальная презентация новой версии состоится в рамках женевского автосалона. Новинка будет гоночной версией дорожного гиперкара Ren, продемонстрированного в прошлом году. Отличить «заряженную» версию можно по единственному посадочному месту и наличию аэродинамического обвеса кузова. Самая мощная версия Techrules Ren оснащается шестью электродвигателями – четырьмя сзади и двумя спереди. Отдача электроустановок в сумме составляет 1305 лошадок. Дизельный агрегат выполняет роль генератора, служит для повышения запаса хода.
Модель до первой сотне может разгоняться за 3 с. Максимальная скорость ограничена 330 км/ч. На полном заряде аккумулятора, с полным баком на 80 литров, запас хода составляет не меньше 1 170 километров.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:40