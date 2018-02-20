Китайцы построят современный дизель-электрический гиперкар для трека

Официальная презентация новой версии состоится в рамках женевского автосалона. Новинка будет гоночной версией дорожного гиперкара Ren, продемонстрированного в прошлом году. Отличить «заряженную» версию можно по единственному посадочному месту и наличию аэродинамического обвеса кузова. Самая мощная версия Techrules Ren оснащается шестью электродвигателями – четырьмя сзади и двумя спереди. Отдача электроустановок в сумме составляет 1305 лошадок. Дизельный агрегат выполняет роль генератора, служит для повышения запаса хода.Модель до первой сотне может разгоняться за 3 с. Максимальная скорость ограничена 330 км/ч. На полном заряде аккумулятора, с полным баком на 80 литров, запас хода составляет не меньше 1 170 километров.