Анастасия Макеева разместила в Instagram провокационный видеоролик «в масле»

В новой публикации актрисы Анастасии Макеевой видно, что она позирует на камеру в своей гримерной. Одета она в легкое тонкое платье с глубоким разрезом на юбке. Элегантности ее образу добавляют черные роскошные локоны, ниспадающие на ее плечи, а также эффектный макияж. В руках актриса держит флакон с маслом. Под собственное пение Макеева манерными движениями втирает в кожу масло, после чего начинает кружиться.Публикация Анастасии привела в восторг подписчиков, которые оценили неземную красоту кумира. Большинство фанатов пришли к единому мнению, Анастасия Макеева – идеал элегантности и женственности. Многим уже давно так хотелось узнать, от чего же так эффектно блестит тело знаменитости. И вот, пожалуйста, она показала себя в масле и масло на себе.