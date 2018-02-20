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Анастасия Макеева разместила в Instagram провокационный видеоролик «в масле»

Известная российская киноактриса Анастасия Макеева разместила в сети Instagram провокационный видеоролик. Под постом звезда указала на то, что выполнила просьбу поклонников: она в масле и масло на ней.

Анастасия Макеева разместила в Instagram провокационный видеоролик «в масле»


В новой публикации актрисы Анастасии Макеевой видно, что она позирует на камеру в своей гримерной. Одета она в легкое тонкое платье с глубоким разрезом на юбке. Элегантности ее образу добавляют черные роскошные локоны, ниспадающие на ее плечи, а также эффектный макияж. В руках актриса держит флакон с маслом. Под собственное пение Макеева манерными движениями втирает в кожу масло, после чего начинает кружиться.

Публикация Анастасии привела в восторг подписчиков, которые оценили неземную красоту кумира. Большинство фанатов пришли к единому мнению, Анастасия Макеева – идеал элегантности и женственности. Многим уже давно так хотелось узнать, от чего же так эффектно блестит тело знаменитости. И вот, пожалуйста, она показала себя в масле и масло на себе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:30
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