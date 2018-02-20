Эксперты назвали самые странные смартфоны

Сообщается, что цена девайса составляет 600 долларов. Интересно, что пользователь может самостоятельно заменить все детали телефона. Вторую строчку получил смартфон Wileyfox Swift 2 Plus. Считается, что в его дизайне заложен английский стиль.В тройке оказался российский телефон Yotaphone 2, который предлагает с необычным дизайном. За ним расположился смартфон Lumigon T2 HD. Особенность устройства заключается в том, что оно может делать фотографии, находясь при этом под водой. Несмотря на довольно шустрое аппаратное обеспечение, девайс прекратили производить.Karbonn Titanium Octane Plus стал следующим в этом списке. Последнее место занял смартфон Ulefone Power с аккумулятором на 6,1 тысячи мАч. Цена вопроса 190 долларов.