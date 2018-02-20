Эксперты назвали самые странные смартфоны
Специалисты в области рынка смартфонов предложили рейтинг самых странных смартфонов. Первое место заняло устройство Fairphone 2.
Сообщается, что цена девайса составляет 600 долларов. Интересно, что пользователь может самостоятельно заменить все детали телефона. Вторую строчку получил смартфон Wileyfox Swift 2 Plus. Считается, что в его дизайне заложен английский стиль.
В тройке оказался российский телефон Yotaphone 2, который предлагает с необычным дизайном. За ним расположился смартфон Lumigon T2 HD. Особенность устройства заключается в том, что оно может делать фотографии, находясь при этом под водой. Несмотря на довольно шустрое аппаратное обеспечение, девайс прекратили производить.
Karbonn Titanium Octane Plus стал следующим в этом списке. Последнее место занял смартфон Ulefone Power с аккумулятором на 6,1 тысячи мАч. Цена вопроса 190 долларов.
Сообщается, что цена девайса составляет 600 долларов. Интересно, что пользователь может самостоятельно заменить все детали телефона. Вторую строчку получил смартфон Wileyfox Swift 2 Plus. Считается, что в его дизайне заложен английский стиль.
В тройке оказался российский телефон Yotaphone 2, который предлагает с необычным дизайном. За ним расположился смартфон Lumigon T2 HD. Особенность устройства заключается в том, что оно может делать фотографии, находясь при этом под водой. Несмотря на довольно шустрое аппаратное обеспечение, девайс прекратили производить.
Karbonn Titanium Octane Plus стал следующим в этом списке. Последнее место занял смартфон Ulefone Power с аккумулятором на 6,1 тысячи мАч. Цена вопроса 190 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:20