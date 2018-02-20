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Исполнительнице Рианне сегодня исполняется 30 лет

Певица Рианна сегодня отмечает свой 30-летний юбилей.

Исполнительнице Рианне сегодня исполняется 30 лет


Рианна перебралась в США из Барбадоса, когда ей было 16 лет, чтобы заниматься певческой карьерой. С малых лет девушка имела музыкальный талант и была уверенна, что сможет чего-то достичь. Ее карьера начала стремительно расти после сотрудничества с популярным музыкальным продюсером Джей Зи.

На данный момент девушка является самой продаваемой исполнительницей. А вот личную жизнь знаменитости сложно назвать счастливой. В 2009 году ее молодой человек Крис Браун сильно избил ее. После этого парень скрылся с места преступления, но спустя время сам пришел в полицейский участок.

Суд вынес приговор к пяти годам условного заключения и общественным работам, а сам Крис сожалел о случившемся и публично извинился перед своей бывшей девушкой. В данное время Рианна собирается официально оформить свои отношения.

Появилась информация, что исполнительница переезжает из Америки в Лондон, чтобы быть поближе к своему будущему супругу саудовскому миллиардеру Хассану Джамилю. Предложение о замужестве молодой человек сделал в конце минувшего года, и теперь возлюбленные усиленно ведут подготовку к свадьбе.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:49
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