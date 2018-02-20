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В Сети появились ключевые характеристики смартфона HTC Desire 12

В Интернете было опубликовано упаковку смартфона HTC Desire 12, который еще не был официально представлен. Таким образом, эксперты получили ценную информацию о ключевых технических параметрах нового устройства.

В Сети появились ключевые характеристики смартфона HTC Desire 12


Отмечается, что дисплей девайса должен получить диагональ в 5,5 дюйма, при этом он окажется безрамочным и предоставит разрешение стандарта HD+. В качестве процессора выделяется 4-ядерный чип MediaTek. К нему прилагается 3 Гб оперативной памяти. Основная камера устройства HTC Desire 12 обладает разрешением в 12 Мп и даст возможность юзеру делать видеозаписи в качестве 1080р. С фронтальной стороны расположен 5-мегапиксельный сенсор.

Помимо этого известно, что смартфон оснастят накопителем на 32 Гб, а также аккумулятором с емкостью 2,73 мАч. Из дополнительного оборудования можно выделить модемы связи Wi-Fi 802.11n и Bluetooth.

Премьера состоится в рамках Mobile World Congress 2018.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:15
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