В Сети появились ключевые характеристики смартфона HTC Desire 12

Отмечается, что дисплей девайса должен получить диагональ в 5,5 дюйма, при этом он окажется безрамочным и предоставит разрешение стандарта HD+. В качестве процессора выделяется 4-ядерный чип MediaTek. К нему прилагается 3 Гб оперативной памяти. Основная камера устройства HTC Desire 12 обладает разрешением в 12 Мп и даст возможность юзеру делать видеозаписи в качестве 1080р. С фронтальной стороны расположен 5-мегапиксельный сенсор.Помимо этого известно, что смартфон оснастят накопителем на 32 Гб, а также аккумулятором с емкостью 2,73 мАч. Из дополнительного оборудования можно выделить модемы связи Wi-Fi 802.11n и Bluetooth.Премьера состоится в рамках Mobile World Congress 2018.