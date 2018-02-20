Австралийский бутик отказался принять назад порванное платье из-за полноты девушки
Австралийский бутик отказался принять назад порванное платье из-за полноты девушки. Сотрудники сослались на ее фото в Instagram, после чего обиженная особа собирается подать на них в суд.
Она считает себя шопоголиком и при первой возможности покупает новые наряды, однако, в случае с Powderpuff, ситуация изменилась в худшую сторону. Кейтлин купила вещь 46 размера, но дома заметила, что на ней порванная застежка. После попытки девушки в возрасте 22 лет вернуть товар и получить свои деньги назад, она столкнулась с отрицательной реакцией продавцов.
Они нашли страницу модницы в сетях, где было фото в купальнике, после чего сделали выводы о лишнем весе покупательницы. В результате пострадавшая особа осталась с бракованным платьем и решила восстановить справедливость, а также компенсировать моральный ущерб.
Она считает себя шопоголиком и при первой возможности покупает новые наряды, однако, в случае с Powderpuff, ситуация изменилась в худшую сторону. Кейтлин купила вещь 46 размера, но дома заметила, что на ней порванная застежка. После попытки девушки в возрасте 22 лет вернуть товар и получить свои деньги назад, она столкнулась с отрицательной реакцией продавцов.
Они нашли страницу модницы в сетях, где было фото в купальнике, после чего сделали выводы о лишнем весе покупательницы. В результате пострадавшая особа осталась с бракованным платьем и решила восстановить справедливость, а также компенсировать моральный ущерб.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:20