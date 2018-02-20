Компания AGM представила прочный смартфон AGM X3

Сообщается, что прочный смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем, который предложит пользователю соотношение 18:9 и разрешение стандарта Full HD+. В аппаратную структуру заложен процессор Qualcomm Snapdragon 845, который работает на основе восьми вычислительных ядер. Также стоит отметить сдвоенный модуль основной камеры с разрешением 24 Мп.Работает AGM X3 на базе программной платформы Android 8.0 Oreo. Все внутренности будут заключены в очень прочный корпус, но пока производитель не уточняет в какой. Тем не менее, в немецкой компании убеждают в том, что телефон станет одним из самых крепких мобильных устройств.Ожидается, что его официально представят в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне. Также вполне возможно, что стойкость девайса представители бренда продемонстрируют прямо во время презентации.