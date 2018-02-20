Компания AGM представила прочный смартфон AGM X3
Компания из Германии AGM провела анонс своей разработки – смартфона AGM X3. Отмечается, что устройство получило очень прочный корпус и производительную аппаратную «начинку».
Сообщается, что прочный смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем, который предложит пользователю соотношение 18:9 и разрешение стандарта Full HD+. В аппаратную структуру заложен процессор Qualcomm Snapdragon 845, который работает на основе восьми вычислительных ядер. Также стоит отметить сдвоенный модуль основной камеры с разрешением 24 Мп.
Работает AGM X3 на базе программной платформы Android 8.0 Oreo. Все внутренности будут заключены в очень прочный корпус, но пока производитель не уточняет в какой. Тем не менее, в немецкой компании убеждают в том, что телефон станет одним из самых крепких мобильных устройств.
Ожидается, что его официально представят в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне. Также вполне возможно, что стойкость девайса представители бренда продемонстрируют прямо во время презентации.
Сообщается, что прочный смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем, который предложит пользователю соотношение 18:9 и разрешение стандарта Full HD+. В аппаратную структуру заложен процессор Qualcomm Snapdragon 845, который работает на основе восьми вычислительных ядер. Также стоит отметить сдвоенный модуль основной камеры с разрешением 24 Мп.
Работает AGM X3 на базе программной платформы Android 8.0 Oreo. Все внутренности будут заключены в очень прочный корпус, но пока производитель не уточняет в какой. Тем не менее, в немецкой компании убеждают в том, что телефон станет одним из самых крепких мобильных устройств.
Ожидается, что его официально представят в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне. Также вполне возможно, что стойкость девайса представители бренда продемонстрируют прямо во время презентации.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:00