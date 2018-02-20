Анфиса Чехова поведала пользователям о своем отношении к свиданиям

Некоторое время назад телеведущая и актриса Анфиса Чехова официально расторгла свои отношения с бывшим возлюбленным Гурамом Баблишвили, в связи с этим может без проблем поведать о своих прошлых любовных приключениях. Но недавно Чехова заявила, что она вздрагивает от слова «свидание».Все это берет начало еще с юношеских лет, когда неуверенную в себе девушку представители сильной половины приглашали на встречу. Тогда молодая и неопытная Анфиса безумно боялась разочаровать ухажеров, поэтому поведение ее было очень неестественным.Знаменитость часто убегала к зеркалу, чтобы поправить макияж, расчесаться и разрешала целовать себя кавалеру, даже если еще не была к этому готова и не понимала, симпатичен ли ей молодой человек. На свиданиях постоянно рассказывала о себе все самое хорошее, любила кокетничать, шутить, могла накрутить прядь волос на палец, в общем вела себя наигранно.Девушка очень боялась разочаровать. Именно по этой причине свидания для Чеховой очень мучительны и нелюбимы, но с возрастом, мудростью и опытом она поняла, что необходимо в любой ситуации оставаться собой.