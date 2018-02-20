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Анфиса Чехова поведала пользователям о своем отношении к свиданиям

Анфиса Чехова откровенно призналась пользователям о своем отношении к свиданиям.

Анфиса Чехова поведала пользователям о своем отношении к свиданиям


Некоторое время назад телеведущая и актриса Анфиса Чехова официально расторгла свои отношения с бывшим возлюбленным Гурамом Баблишвили, в связи с этим может без проблем поведать о своих прошлых любовных приключениях. Но недавно Чехова заявила, что она вздрагивает от слова «свидание».

Все это берет начало еще с юношеских лет, когда неуверенную в себе девушку представители сильной половины приглашали на встречу. Тогда молодая и неопытная Анфиса безумно боялась разочаровать ухажеров, поэтому поведение ее было очень неестественным.

Знаменитость часто убегала к зеркалу, чтобы поправить макияж, расчесаться и разрешала целовать себя кавалеру, даже если еще не была к этому готова и не понимала, симпатичен ли ей молодой человек. На свиданиях постоянно рассказывала о себе все самое хорошее, любила кокетничать, шутить, могла накрутить прядь волос на палец, в общем вела себя наигранно.

Девушка очень боялась разочаровать. Именно по этой причине свидания для Чеховой очень мучительны и нелюбимы, но с возрастом, мудростью и опытом она поняла, что необходимо в любой ситуации оставаться собой.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:32
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