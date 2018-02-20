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Эксперты рассказали об отключении рекламы в Viber

Специалисты решили поделиться с пользователями секретом, который позволит отключить в официальном клиенте Viber рекламные уведомления от компании и компаний-партнеров. Действие подходит для юзеров, которые используют операционные системы Android и iOS.

Эксперты рассказали об отключении рекламы в Viber


Эксперты считают, что компания, предоставляющая мессенджер Viber, поступает не совсем честно, поскольку о функции отключения рекламных уведомлений знают далеко не все. При этом советчики указывают на тот факт, что отключение опции позволит повлиять только рекламу, которая исходит от системы.

Чтобы выполнить заветное действие, необходимо перейти в пункт «Настройки» и там поискать раздел «Вызовы и сообщения». В данном разделе нужно отыскать опцию «Получать сервисные сообщения», которую и следует отключить. Таким образом, после проделанных действий пользователь сможет избавить себя от надоедливых рекламных уведомлений.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:40
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