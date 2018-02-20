Вдова Евстигнеева обнародовала интимные снимки с молодым избранником

Ирина Цывина регулярно радует своих подписчиков в сети Instagram новыми фотоснимками. В этот раз 54-летняя вдова Евгения Евстигнеева обнародовала кадры, на которых запечатлена со своим молодым избранником 47-летним Денисом Сердюковым. На фото видно, что влюбленная пара вместе проводит время, причем киноактер изображен полуобнаженным, а на женщине легкий домашний наряд. Все это говорит об искренней близости влюбленной пары.В комментариях к посту Ирина Цывина сообщила фанатам о том, что очень счастлива со своим возлюбленным.