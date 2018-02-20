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Рената Литвинова с наследницей Ульяной наслаждаются прогулками по Парижу

Актриса имеет квартиру в Париже, а также любит приезжать сюда, чтобы увидеть свою наследницу. Сейчас Рената Литвинова вместе с Ульяной наслаждаются прогулками по улицам столицы, опубликовав снимок в Instagram.

Подписчики сразу обратили внимание на стильные наряды звездной мамы и дочери, выбравшей для посещения ресторана клетку в одежде. Они назвали их настоящими парижанками, похожими на сестер. Многие люди написали лестные слова в адрес Ренаты Литвиновой, восхищаясь ее прекрасным внешним видом.

Рената Литвинова с наследницей Ульяной наслаждаются прогулками по Парижу


Сама знаменитость часто балует фанатов интересными сюжетами, а также восхищается солнечной погодой. Недавно артистка описала ситуацию на Масленицу, когда она после спектакля решила попробовать блины и совершила долгую прогулку, чтобы найти кафе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:50
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