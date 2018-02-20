Правительство отказалось от вступления «Крымэнерго» в «Россети» из-за санкций

Через Росимущество порядка 51% (контрольный пакет акций) АО "Крымэнерго" перейдет в ведение федеральных властей. Остальная часть энергетической компании полуострова останется под контролем местного кабинета министров. В настоящий момент "Россети" не входит в "черный список" западных санкций, но плотное сотрудничество с крымскими системами ставит госкорпорацию на грань блокировки иностранными партнерами.Не исключено, что "Россети" не станут входить и в состав "Севастопольэнерго". Впрочем, окончательное решение по указанному вопросу возложено на руководство госкорпорации, считают аналитики.