Британские ученые смогли ускорить зарядку литий-ионных батарей в 5 раз

Интересно, что для того чтобы добиться подобного результата, исследователи даже не меняли устройство батареи. Вся загвоздка оказалась в том, что и до этого литий-ионные аккумуляторы были способны на более высокий темп зарядки, но для проведения таких операций ученым необходимо было тщательно отслеживать показатели температуры и поведение электродов.Британские ученые решили все внимательно изучить, ускорив при этом время зарядки батареи. Они отмечают, что до этого никто научно не обосновал порог скорости заряда емкости. Таким образом, этот параметр заведомо занижался, поскольку производители боялись взрывов и возгораний батарей. Вследствие этого, специалисты Уорикского университета решили вывести собственную технологию повышения интенсивности заряда аккумулятора в 5 раз.В скором будущем подобное решение позволит сделать литий-ионные носители еще более эффективными и безопасными.