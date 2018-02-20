Поклонникам не понравилось “бледное” платье Екатерины Шпицы

Звезда отметила, что редко позволяет себе провести вечер с друзьями, но сейчас она решила потанцевать в ночном клубе. Подписчики сразу отметили прекрасную фигуру Екатерины Шпицы, однако были удивлены светлыми тонами одежды, сделавшей фото неудачным.Многие люди даже сравнили артистку с пластмассовой куклой, не выделяющейся на фоне простого образа. Преданные фанаты решили защитить знаменитость и подчеркнули, что ее отличное телосложение позволяет надевать самые провокационные вещи.