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Поклонникам не понравилось “бледное” платье Екатерины Шпицы

Актриса посетила светское мероприятие, где также присутствовали многие звезды, после чего опубликовала снимок в Instagram. Поклонникам не понравилось “бледное” платье Екатерины Шпицы, сильно выделяющееся на фоне ярких нарядов коллег.

Звезда отметила, что редко позволяет себе провести вечер с друзьями, но сейчас она решила потанцевать в ночном клубе. Подписчики сразу отметили прекрасную фигуру Екатерины Шпицы, однако были удивлены светлыми тонами одежды, сделавшей фото неудачным.

Поклонникам не понравилось “бледное” платье Екатерины Шпицы


Многие люди даже сравнили артистку с пластмассовой куклой, не выделяющейся на фоне простого образа. Преданные фанаты решили защитить знаменитость и подчеркнули, что ее отличное телосложение позволяет надевать самые провокационные вещи.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:40
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