Магазин шуб подает на Кристину Лясковец в суд за мошенничество

Магазин шуб, который подарил девушку меховое изделие в обмен на рекламу в Instagram так и не дождался промо-публикации, а потому решил подать на Лясковец в суд.Кристина поначалу заявила, что шубу у нее украли, а потому выдвинула встречное предложение и пообещала опубликовать три любых рекламных поста.Однако в ленте Кристины реклама так и не появилась, а сама она перестала отвечать на звонки рекламодателя.Ввиду того, что условия сделки так и остались без ответа, руководство магазина шуб решило обратиться в суд и привлечь девушку к ответу за мошенничество. Но Лясковец лишь посмеялась в ответ.Подобные случаи не единичны, и привлечь нерадивых участников телестройки к ответственности сложно, так как магазины отправляют им вещи, не составив предварительно договор.