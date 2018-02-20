Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок россиян планируют снизить
Основная часть покупок онлайн происходит в пределах 500 евро. Потому правительство снижает ставку налога на товары, которые покупают россияне в интернете, одновременно понижая и порог стоимости товаров, вплоть до 200 евро с 2020 года.
По решению правительства следующие два года станут годами введения в действие 15% таможенного налога на интернет-покупки. Однако для смягчения такого решения оно растянуто во времени на 2019 (для товаров стоимостью от 500 евро), а с 2020 года и для товаров от 200 евро. По словам Ильи Трунина, замменистра финансов, это не будет так заметно, потому что налог сразу включают в цену товара.
Сейчас порог беспошлинного ввоза не превышает 1000 евро в месяц. Для более дорогих покупок надо будет заплатить государству 30% налог. Такое снижение налогов чиновники поясняют заботой о покупателе. Однако специалисты говорят, что основная часть покупок онлайн происходит в пределах 500 евро, потому доходная часть государства от такого новшества существенно увеличится.
По решению правительства следующие два года станут годами введения в действие 15% таможенного налога на интернет-покупки. Однако для смягчения такого решения оно растянуто во времени на 2019 (для товаров стоимостью от 500 евро), а с 2020 года и для товаров от 200 евро. По словам Ильи Трунина, замменистра финансов, это не будет так заметно, потому что налог сразу включают в цену товара.
Сейчас порог беспошлинного ввоза не превышает 1000 евро в месяц. Для более дорогих покупок надо будет заплатить государству 30% налог. Такое снижение налогов чиновники поясняют заботой о покупателе. Однако специалисты говорят, что основная часть покупок онлайн происходит в пределах 500 евро, потому доходная часть государства от такого новшества существенно увеличится.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 14:20