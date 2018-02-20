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Больной раком ведущий погоды Александр Беляев возвращается на работу

Российский географ-гидролог, ведущий метеопрогнозов, кандидат географических наук и профессор Александр Беляев летом сообщил, что около шести лет борется со страшным недугом – раком лёгких.

Больной раком ведущий погоды Александр Беляев возвращается на работу

За время лечения Беляев сбросил десять килограммов. В декабре прошедшего года ведущий ещё не выходил из своего дома. Однако стало известно, что доктора ему не запрещают работать. Александру недавно поступило предложение от руководства канала НТВ опять работать ведущим погоды.

Беляев рассказал, что за сеансы химиотерапии он выпил большое количество таблеток. Врачи возлагали большие надежды на предстоящую операцию. Телеведущий говорил, что узнав летом касательно своего диагноза, он сразу бросил курить. По словам ведущего, он теперь на сто процентов уверен, что нужно выполнять всё, что говорят доктора. Также он уверен, что надо обязательно проходить ежегодно медицинский осмотр.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:40
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