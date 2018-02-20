Зрители считают, что Александр Гобозов ведет себя как 18-летний юнец

Сама Катя красочно описывала неземную любовь к Саше и то как готовила и убирала ему. Однако мужчина, переспав с ней несколько раз, обратил свое внимание на молоденькую участницу Ивану Дилову.Зрители осудили непостоянство 35-летнего Гобозова и считают, что Саша ведет себя как 18-летний юнец, который завидев очередную красавицу, сразу же бросается в омут отношений.Напомним, что Саша Гобозов так и не зарегистрировал развод со своей законной супругой Алианой Устиненко. Александр часто видится с фактически бывшей женой и активно общается с сыном.