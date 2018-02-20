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Зрители считают, что Александр Гобозов ведет себя как 18-летний юнец

Александр Гобозов вновь стал участником реалити-шоу «Дом-2» и по возвращении на телестройку закрутил роман с Катей Зиновьевой.

Сама Катя красочно описывала неземную любовь к Саше и то как готовила и убирала ему. Однако мужчина, переспав с ней несколько раз, обратил свое внимание на молоденькую участницу Ивану Дилову.

Зрители считают, что Александр Гобозов ведет себя как 18-летний юнец

Зрители осудили непостоянство 35-летнего Гобозова и считают, что Саша ведет себя как 18-летний юнец, который завидев очередную красавицу, сразу же бросается в омут отношений.

Зрители считают, что Александр Гобозов ведет себя как 18-летний юнец

Напомним, что Саша Гобозов так и не зарегистрировал развод со своей законной супругой Алианой Устиненко. Александр часто видится с фактически бывшей женой и активно общается с сыном.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:47
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