Депардье получит гражданство "великолепного" Алжира

Депардье в качестве основного города для проживания выбрал столицу Алжира, а само государство актер считает просто "великолепным". Об этом Депардье рассказал журналистам, выступая во французском городе Марселе. Деятель культуры считает, что у жителей Алжира великий ум, а также богатая и интересная история, которая весьма интересует актера.Основная беда алжирского государства - захват страны "неграмотными" французскими солдатами, подчеркивает Депардье, считающий себя гражданином мира. Именно поэтому киноактер в каждой стране живет понемногу. В "копилке" паспортов француза - документы РФ и Бельгии. Еще в 2013 году актер заявлял о планах по получению 7 гражданств.