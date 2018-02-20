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Депардье получит гражданство "великолепного" Алжира

Российский киноактер французского происхождения Жерар Депардье заявил о готовности оформить документы на гражданство Алжира. Впоследствии деятель искусства планирует уехать в данное "великолепное" государство, цитирует француза портал Parisien.

Депардье получит гражданство "великолепного" Алжира


Депардье в качестве основного города для проживания выбрал столицу Алжира, а само государство актер считает просто "великолепным". Об этом Депардье рассказал журналистам, выступая во французском городе Марселе. Деятель культуры считает, что у жителей Алжира великий ум, а также богатая и интересная история, которая весьма интересует актера.

Основная беда алжирского государства - захват страны "неграмотными" французскими солдатами, подчеркивает Депардье, считающий себя гражданином мира. Именно поэтому киноактер в каждой стране живет понемногу. В "копилке" паспортов француза - документы РФ и Бельгии. Еще в 2013 году актер заявлял о планах по получению 7 гражданств.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:10
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