Иван Барзиков хвастается покупкой мотоцикла за 3 миллиона рублей

Нужно отметить, что молодой человек хорошо устроился за Периметром, и имеет неплохой доход, а потому возвращаться на телестройку не намерен.Иван любит похвастаться перед поклонниками своим благосостоянием и дорогими покупками. Примером тому служит авто за 5 млн рублей.Но теперь Барзиков решил распрощаться с машиной и пересесть на двухколесный транспорт.Как рассказал сам Иван, в Таиланде, где он сейчас живет, удобнее передвигаться на мотоцикле и в Москве его ждет новый агрегат за 3 млн рублей. Теперь Барзиков планирует переправить его в Таиланд.Не все поклонники Барзикова оценили его хвастовство, и считают, что разумнее было бы купить жилье в российской столице, а не средство передвижения.