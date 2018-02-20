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Иван Барзиков хвастается покупкой мотоцикла за 3 миллиона рублей

Экс-участник «Дом-2» Иван Барзиков на днях похвастался своим новым приобретением – мотоциклом за 3 млн рублей.

Нужно отметить, что молодой человек хорошо устроился за Периметром, и имеет неплохой доход, а потому возвращаться на телестройку не намерен.

Иван Барзиков хвастается покупкой мотоцикла за 3 миллиона рублей

Иван любит похвастаться перед поклонниками своим благосостоянием и дорогими покупками. Примером тому служит авто за 5 млн рублей.
Но теперь Барзиков решил распрощаться с машиной и пересесть на двухколесный транспорт.

Иван Барзиков хвастается покупкой мотоцикла за 3 миллиона рублей

Как рассказал сам Иван, в Таиланде, где он сейчас живет, удобнее передвигаться на мотоцикле и в Москве его ждет новый агрегат за 3 млн рублей. Теперь Барзиков планирует переправить его в Таиланд.

Не все поклонники Барзикова оценили его хвастовство, и считают, что разумнее было бы купить жилье в российской столице, а не средство передвижения.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:31
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