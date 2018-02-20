Елена Захарова спустя два месяца после родов вышла из декрета

В начале декабря прошедшего года сорокадвухлетняя актриса Елена Захарова в одной из Московских клиник родила дочь. Слухи касательно беременности актрисы появились ещё летом, однако артистка предпочитала до самых родов свою беременность никак не комментировать.Елена скрывает имя и внешность дочери — пока не крестит девочку. Также актриса не рассказывает и об отце малышки. Есть информация, что мужчина уже сделал Захаровой предложение, но она ещё ему не ответила согласием. Всего через два месяца после родов артистка может похвастаться своей стройной фигурой. Более того, она уже выходит на сцену. Поклонники рады, что Захарова снова играет в театре. Они также поинтересовались, с кем остался ребёнок. Актриса ответила, что малышка находится у бабушки, которая заботится о её наследнице.