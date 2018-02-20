Новый седан Kia Quoris планируют представить в конце марта

В США под этим именем продается известный представительский седан версии Kia Quoris. Ему исполнилось уже шесть лет. Новую версию представят в рамках грядущего автосалона в Нью-Йорке в конце марта. Корейцы пока не раскрывают подробностей об авто. Новая версия Quoris будет выглядеть массивнее, а также тяжеловеснее. Седан технику разделит с нынешними версиями Genesis G80/G90. У него появятся турбомоторы и полный привод.Нынешний седан версии Kia Quoris в РФ предлагают с атмосферниками V6 3.8 на 334 л.с., а также V8 5.0 на 424 л.с. Авто расценивается от 2 600 000 до 3 800 000 рублей. Это на авторынке самое доступное авто представительского класса. Представителями компании Kia отмечается, что новая версия на рынок выйдет во втором квартале текущего года. Судя по всему, речь идёт в отношении рынков России, Кореи, США.