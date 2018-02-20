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После смерти супруги Манучаров забрал к себе дочь

Вячеслав Манучаров выложил в Сеть трогательную публикацию. На фото ведущий запечатлел двух своих дочерей, тем самым дал понять, что старшая его наследница от предыдущих отношений сейчас живёт с ним.

После смерти супруги Манучаров забрал к себе дочь

В рамках Instagram Вячеслав Манучаров обнародовала снимок, на котором запечатлены его дочери Нина и Арина. Девочки изображены на фото, стоя спиной к объективу камеры, при этом готовят печенье. Многочисленные фолловеры артиста пришли в восторг. Некоторые фанаты сделали вывод, что Вячеслав забрал к себе старшую дочку Арину, у которой недавно скончалась мать. Стоит напомнить, что в конце прошлого года ведущий объявил о кончине первой супруги. Он сказал, что двадцатидевятилетняя женщина внезапно умерла от инсульта.

После смерти супруги Манучаров забрал к себе дочь

После развода Манучаров недолго страдал от одиночества. Актёр встретил Дору Надеждину, являющуюся американкой русского происхождения. Любимая женщина подарила артисту дочку Нину, а также сына Даниила.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:00
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