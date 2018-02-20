После смерти супруги Манучаров забрал к себе дочь

В рамках Instagram Вячеслав Манучаров обнародовала снимок, на котором запечатлены его дочери Нина и Арина. Девочки изображены на фото, стоя спиной к объективу камеры, при этом готовят печенье. Многочисленные фолловеры артиста пришли в восторг. Некоторые фанаты сделали вывод, что Вячеслав забрал к себе старшую дочку Арину, у которой недавно скончалась мать. Стоит напомнить, что в конце прошлого года ведущий объявил о кончине первой супруги. Он сказал, что двадцатидевятилетняя женщина внезапно умерла от инсульта.После развода Манучаров недолго страдал от одиночества. Актёр встретил Дору Надеждину, являющуюся американкой русского происхождения. Любимая женщина подарила артисту дочку Нину, а также сына Даниила.