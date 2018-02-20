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Фанаты Ольги Бузовой вынудили Джереми Микса опубликовать тизер их совместной работы

В День всех влюбленных Ольга Бузова презентовала свой новый клип на песню «Wi-Fi», для съемок в котором был приглашен «самый красивый преступник в мире» Джереми Микс.

Американский актер и модель остался доволен своим пребыванием в Москве, однако его поведение не устроило фанатов Ольги Бузовой. Поклонники ведущей «дом-2» посчитали, что актер некачественно «отыграл» в клипе и совсем ничего не написал об их кумире в соцсетях.

Фанаты Ольги Бузовой вынудили Джереми Микса опубликовать тизер их совместной работы

В итоге, чтобы прекратить травлю со стороны фанатов Бузовой, Джереми Микс вынужден был опубликовать тизер клипа в своем личном блоге. Его комментарий был краток, мужчина написал «Thank you!», что означает «спасибо».

Теперь поклонники певицы и телеведущей должны успокоиться, ведь все договоренности соблюдены и теперь западная аудитория знакома с творчеством Ольги Бузовой, а также знает, что звезда заплатила Миксу немалый гонорар.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:35
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