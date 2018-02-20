Фанаты Ольги Бузовой вынудили Джереми Микса опубликовать тизер их совместной работы

Американский актер и модель остался доволен своим пребыванием в Москве, однако его поведение не устроило фанатов Ольги Бузовой. Поклонники ведущей «дом-2» посчитали, что актер некачественно «отыграл» в клипе и совсем ничего не написал об их кумире в соцсетях.В итоге, чтобы прекратить травлю со стороны фанатов Бузовой, Джереми Микс вынужден был опубликовать тизер клипа в своем личном блоге. Его комментарий был краток, мужчина написал «Thank you!», что означает «спасибо».Теперь поклонники певицы и телеведущей должны успокоиться, ведь все договоренности соблюдены и теперь западная аудитория знакома с творчеством Ольги Бузовой, а также знает, что звезда заплатила Миксу немалый гонорар.