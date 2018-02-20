Верховный суд защитил водителей авто от штрафа

Данное решение принято Верховным судом РФ согласно итогам рассмотрения жалобы жителя Воронежской обл., безуспешно пытавшегося несколько лет доказать, что он не должен уплачивать штраф, потому-что у его авто новый собственник. Мужчина летом 2016 года по почте получил за превышение скорости штраф на 500 р. Но данное авто принадлежало уже новому владельцу. Штраф в Госавтоинспекции не стали отменять, потому-что авто по базе данных числилась за прежним владельцем.Вместе с этим Верховный суд их выводы признал ошибочными, а также отменил штраф, при этом указав, что все доказательства перехода автомобиля в собственность к прочему лицу имеются. Речь идёт о договоре купли-продажи, договоре лизинга, полисе ОСАГО, а также прочих документов.